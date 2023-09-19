Фургон насмерть сбил женщину, сдавая назад во дворе дома в Сочи

Смертельное ДТП произошло днем 19 сентября на территории многоквартирного дома на улице Петрозаводской в Адлерском районе.

Предварительно, водитель автомобиля Ford Transit наехал на женщину, маневрируя во дворе многоэтажки. От полученных травм пешеход погибла на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что сбивший женщину фургон принадлежит одному из популярных маркетплейсов. Водитель иномарки наехал на пешехода, сдавая назад.

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