На Кубани водитель иномарки после ДТП пошел по трассе и попал под грузовик

Авария произошла 18 ноября в 23:00 в станице Старокорсунской. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

По данным полиции, 47-летний водитель Hyundai въехал в стоявший на обочине автомобиль. После этого мужчина вышел из машины и стал двигаться по проезжей части, где его сбил КамАз. Грузовиком управлял 58-летний водитель.

От полученных травм водитель Hyundai скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

Читайте также: три человека погибли в загоревшихся после столкновения иномарках в Краснодаре. Смертельная авария произошла поздним вечером 18 ноября на Ростовском шоссе. На месте погибли двое водителей иномарок и пассажирка.

