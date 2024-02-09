На Кубани во время пожара в частном доме погиб 4-летний мальчик

Пожар произошел днем 8 февраля в одном из домов на улице 40 лет Октября в поселке Венцы в Гулькевичском районе.

По версии следствия, в момент пожара в частном доме находились 51-летний собственник и двое детей в возрасте 3 и 4 лет. Пожар увидели соседи, вызвали МЧС и смогли вынести из дома 3-летнего мальчика. Мужчина выбрался самостоятельно, а второго мальчика вынесли из горящего дома приехавшие пожарные. Пострадавших передали врачам.

От полученных ожогов 4-летний мальчик погиб в машине скорой помощи. Мужчину и 3-летнего ребенка доставили в больницу. Одной из причин возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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