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На Кубани вновь прогнозируются грозовые дожди

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-vnov-prognoziruyutsya-grozovye-dozhdi
На Кубани вновь прогнозируются грозовые дожди
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным синоптиков, 18 июня в Краснодарском крае температура воздуха прогреется до +27-29 °C.

«Сегодня территория Кубани останется в зоне пониженного атмосферного давления, наполненной хорошо прогретыми и неустойчивыми воздушными массами. В такой ситуации в послеполуденные часы небо вновь закроют шапки мощных кучево-дождевых облаков, местами проливаясь грозовыми дождями», — сообщил Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Температура воздуха прогреется до +27-29 °C. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В понедельник, 19 июня, характер погоды и температура изменятся мало», — отметил Леус.

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