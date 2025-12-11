На Кубани ветераны СВО могут получить бесплатное образование в сфере IT

В Краснодарском крае действует программа переподготовки «Профессия цифра». По ней можно освоить востребованные IT-специальности — от аналитика данных до программиста и оператора БПЛА.

О программе рассказал и. о. руководителя краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный. Он провел встречу с участниками специальной военной операции в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Завальный пояснил, что обучение в рамках проекта можно пройти бесплатно и по гибкому графику.

«Новая цифровая специальность поможет быстрее адаптироваться к мирной жизни, а также получить необходимые знания и навыки для обеспечения стабильного дохода в будущем. Кроме того, мы предоставляем ветеранам всестороннюю поддержку как в обучении, так и в трудоустройстве. Каждая успешная история является важным достижением и стимулом продолжать нашу работу», — отметил Завальный.

Участникам СВО также рассказали о современных отечественных инструментах управления бизнесом. В том числе и с помощью искусственного интеллекта.

«Хотя искусственный интеллект может значительно ускорить и упростить выполнение задач, именно человек несет полную ответственность за использование этого инструмента. Кроме того, на мой взгляд, ИИ не способен заменить человека. Единственным, кто может занять его место, является другой человек, обладающий навыками работы с ИИ и способный эффективно использовать его возможности», — отметил руководитель краевой Ассоциации цифрового развития Сергей Грабский.

Специалисты Центра занятости Прикубанского округа рассказали ветеранам и членам их семей о мерах поддержки для малого и среднего предпринимательства, профессиональном обучении, программах содействия трудоустройству.

Желающие получить востребованную ИТ-специальность могут обратиться в региональный фонд «Защитники Отечества» по адресу: Краснодар, улица Атарбекова, д. 1/1 или по номеру телефона – 8(861) 991-43-85. После обучения ветераны СВО получат свидетельства о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: в Краснодарском крае действует кадровый проект «Герои Кубани» для участников СВО.

Подпишись, здесь всегда интересно.