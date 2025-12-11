Финалистами проекта «Герои Кубани» стали многодетный отец и полицейский

Финалистами кадрового проекта «Герои Кубани» стали многодетный отец из Краснодара и бывший майор полиции Алексей Гордеев из Новороссийска. Об участниках рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Александр Волошин в феврале 2023 года ушел добровольцем на фронт.

«За его плечами не было боевого опыта, когда началась спецоперация. Но он не смог остаться в стороне, когда стране нужна помощь, — отметил глава региона. — Служил заместителем командира батальона по вооружению. Перевозил боеприпасы под обстрелами противника, в составе разведгруппы принял бой и не позволил врагу зайти в тыл».

Волошин был награжден медалью «За отвагу». В кадровом проекте он заинтересовался работой в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Алексей Гордеев — майор полиции в отставке. В феврале 2023 года подписал контракт и отправился на СВО. Служил на Запорожском и Херсонском направлениях. Под его командованием группа российских военных уничтожала заданные цели. Лично эвакуировал раненых из зоны обстрела, не допустив ни одной безвозвратной потери», — сообщил губернатор в своих соцсетях.

Гордеев был награжден медалью «За храбрость» II степени. В будущем планирует работать в муниципальном управлении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в кадровом проекте «Герои Кубани» зарегистрировались более 2 тыс. человек. Его финалисты пройдут программу профессиональной переподготовки для работы в органах государственной и муниципальной власти.

