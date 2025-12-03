Кондратьев представил еще двух финалистов кадрового проекта «Герои Кубани»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 декабря представил финалистов краевого кадрового проекта «Герои Кубани» — Андрея Неженцева и Сергея Спивакова.

Андрей Неженцев из Славянска-на-Кубани участвовал в специальной военной операции: он ушел добровольцем вместе с двумя братьями.

«До СВО он работал энергетиком, но в ответственный момент для страны встал на ее защиту. Служил на Запорожском направлении в легендарном казачьем отряде «БАРС-1», был старшим оператором группы огневой поддержки. Награжден медалью «За храбрость» 2 степени за уничтожение техники и склада противника, а также ведомственными наградами», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Сейчас Неженцев работает в органах муниципальной власти. В рамках кадрового проекта он интересуется молодежной политикой.

Сергей Спиваков из Краснодара пошел на спецоперацию в 24 года, тогда он был сотрудником правоохранительных органов. С первых дней СВО служил инструктором-снайпером, вел наблюдение за силами противника, обеспечивал прикрытие группы сослуживцев. Был тяжело ранен, но остался на позиции и прикрывал товарищей до эвакуации. За этот подвиг был награжден орденом Мужества. Как финалиста проекта «Герои Кубани» Спивакова интересует государственное и муниципальное управление.

В кадровом проекте зарегистрировались более 2 тыс. человек. Его финалисты получили возможность пройти программу профессиональной переподготовки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также корпоративном секторе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

