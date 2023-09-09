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На Кубани в выходные дни прогнозируется прохладная погода, в Сочи пройдут дожди

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-v-vyhodnye-dni-prognoziruetsya-prohladnaya-pogoda-v-sochi-projdut-dozhdi
На Кубани в выходные дни прогнозируется прохладная погода, в Сочи пройдут дожди
Фото pxhere.com

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской, температурный режим на юге России в выходные дни будет ниже климатической нормы.

В Крыму и на Черноморском побережье температура воздуха в выходные дни будет примерно на 1-2 градуса ниже нормы.

«Погода на юге России и Северном Кавказе в выходные дни будет определяться продолжающимся вторжением холодного воздуха», — отметила эксперт.

В Краснодаре в выходные дни будет без осадков, до 20-22 градусов. В Сочи 9 сентября пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит 21-23 градусов, а 10 сентября на курорте еще на пару градусов похолодает.

В Крыму под защитой антициклона будет солнечно. В Волгограде и Ростове-на-Дону пройдут дожди, сообщает ТАСС.

Читайте также: дожди с мокрым снегом ожидаются в выходные дни в высокогорных районах Кубани.

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