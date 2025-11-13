На Кубани в школах сахарного диабета прошли обучение более 34,4 тыс. человек

По данным краевого Минздрава, на Кубани более 190 тыс. человек страдают сахарным диабетом. Масштабная работа по оказанию помощи таким пациентам ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что с начала года системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены более 2,5 тыс. беременных с сахарным диабетом и почти 2,7 тыс. детей.

«Также в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом устанавливают помпы. Операцию проводят в двух учреждениях Кубани: в Детской краевой клинической больнице и в Краевой клинической больнице №2. Так, в этом году по медицинским показаниям установили 65 помп детям, взрослым — 60», — сказал Филиппов.

Также на Кубани все пациенты с диабетом проходят обучение. Как правильно питаться и следить за своим здоровьем, им рассказывают в школах сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли более 34,4 тыс. человек, в том числе 2,7 тыс. детей.

Кроме того, пациентам с сахарным диабетом необходимо регулярное обследование. Диспансерное наблюдение в этом году прошли свыше 131 тыс. взрослых жителей края, что составляет это около 70% всех пациентов с диабетом.

В крае действует несколько профилактических акций, направленных на профилактику поздних осложнений диабета. К таковым осложнениям относятся инфаркты, инсульты, атеросклероз, поражения сетчатки глаз и почек. Лучшей профилактикой сахарного диабета является диспансеризация. Людям до 40 лет ее нужно проходить каждые три года, после достижения этого возраста — ежегодно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

