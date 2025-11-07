Более 1 тыс. операций на легких провели с начала года в Краснодарском крае

Торакальные хирурги ККБ № 1 ежедневно проводят более 25 операций. Уточняется, что основная часть выявленных заболеваний легких — онкологические.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов напомнил, что профилактика, диагностика и лечение новообразований в регионе ведется в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«За пять лет при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева открыли 11 Центров амбулаторной онкологической помощи. Оснастили профильные отделения и медучреждения более 800 единицами современного оборудования», — сказал Филиппов.

Он рассказал, что основным методом диагностики является рентгенография грудной клетки. За сутки в Краснодарском крае выполняют до 12 тыс. таких исследований. Подозрение на патологию выявляют у каждого второго пациента.

Свыше 1,3 тыс. снимков обрабатывают при помощи искусственного интеллекта. Это позволяет детализировать области, требующие особого внимания врача. Без использования ИИ на изучение одного рентгеновского снимка уходит около 15 минут, искусственный интеллект позволяет сократить время обработки до 3-5 минут. Кроме того, выявление патологии становится более точным, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

