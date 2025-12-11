На Кубани в салоне Lexus инспекторы нашли сумку с килограммом наркотиков

Сумку с наркотиками нашли при досмотре машины на посту ДПС «Кущевский». Автомобиль остановили госавтоинспекторы с коллегами из регионального УФСБ России.

За рулем Lexus была 34-летняя жительница Московской области. В салоне машины правоохранители нашли сумку с черными свертками общим весом 1 кг. В свертках были «синтетика», гашиш и марихуана. Женщина приобрела наркотики через интернет и собиралась сбыть их в Краснодаре.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: метилэфедрон, 2 тыс. капсул с прегабалином общей массой более 850 грамм и марихуану изъяли у 45-летний житель Гулькевичского района. Злоумышленник планировал сбывать запрещенный препарат через тайники на территории района.

Подпишись, здесь всегда интересно.