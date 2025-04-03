Более 850 г прегабалина, метилэфедрон и марихуану изъяли у наркодилера на Кубани

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили оперативную информацию о том, что 45-летний житель Гулькевичского района сбывает сильнодействующее вещество. При проверке сведения подтвердились.

Правоохранители задержали мужчину при получении посылки, в которой находились 2 тыс. капсул с прегабалином общей массой более 850 г. Установили, что злоумышленник планировал сбывать запрещенный препарат через тайники на территории района.

Кроме того, в квартире задержанного обнаружили более 15 г N-метилэфедрона и столько же марихуаны. Также оперативники изъяли наркотики из пяти тайников-закладок, которые наркодилер оборудовал ранее.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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