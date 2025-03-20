В Краснодаре осудили участников ОПГ за производство и распространение наркотиков

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении двух участников группы по незаконному распространению наркотиков.

Установили, что с ноября 2022 года по февраль 2023 года молодой человек вместе со знакомым оборудовал нарколабораторию в Выселковском районе. Там злоумышленники произвели не менее 6 кг мефедрона. За производство наркотиков молодым людям обещали заплатить по 200 тыс. рублей за каждый произведенный килограмм.

Затем вместе с другими участниками группы организовали незаконное распространение запрещенных веществ. Одной из распространителей стала вторая подсудимая. За каждую «закладку» ей обещали платить по 500 рублей.

Деятельность группы, в которую входили шесть человек, пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Подсудимые свою вину признали. В отношении четверых фигурантов производство по делу приостановили, так как обвиняемые заключили контракты с Минобороны РФ. Их передали уполномоченному военному лицу для дальнейшей отправки на СВО.

Организатора нарколаборатории приговорили к 15,5 годам колонии строгого режима. Девушке назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: школьники пытались сбыть крупную партию наркотиков через закладки в Белореченске.

Подпишись, здесь всегда интересно.