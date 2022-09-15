На Кубани в региональном этапе конкурса профессионального мастерства определят лучшую швею

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заявки на региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучшая швея» принимают до 30 сентября.

Соревнования проведут 21 октября на площадке Краснодарского политехнического техникума в Краснодаре. В конкурсе могут приять участие мастера со стажем не менее 3 лет и в возрасте от 21 года. От одного предприятия в конкурсе могут участвовать не более двух мастеров.

В состав оценочной комиссии войдут представители краевого департамента промышленной политики, профильных образовательных учреждений, руководители кубанских предприятий легкой промышленности. Оценивать будут теоретические знания и практические навыки.

Победитель регионального этапа с 15 по 25 ноября примет участие в федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» в Калуге. За первое место в федеральном этапе победители получат 300 тыс., 200 тыс. и 100 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Заявку на региональный этап конкурса принимают на адрес электронной почты краевого департамента промышленной политики [email protected]. Уточнить информацию о правилах участия можно по телефону 8 (861) 253-94-99, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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