Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани в октябре выросли цены на помидоры, огурцы, яйца и лекарства

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-v-oktyabre-vyrosli-tseny-na-pomidory-ogurtsy-yajtsa-i-lekarstva
На Кубани в октябре выросли цены на помидоры, огурцы, яйца и лекарства
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

По данным Росстата, в прошлом месяце потребительские цены в Краснодарском крае продемонстрировали рост на 0,4% относительно сентябрьских показателей.

Больше всего за месяц подорожала плодоовощная продукция. Осенью дорогие в производстве тепличные помидоры и огурцы сменили грунтовые.

Также выросли в цене яйца и медикаменты из-за роста затрат производителей на логистику и оплату труда персонала, объяснили эксперты.

При этом сахар в регионе подешевел. Его на рынке стало больше благодаря тому, что в переработку поступил новый урожай сахарной свеклы.

«Среди непродовольственных товаров продолжает дорожать бензин. Спрос на него остается стабильным. При этом его производство несколько сократилось. Если говорить об услугах, их цена в октябре снизилась. Благодаря укреплению рубля, стоимость поездок в Египет, Турцию, юго-восточную Азию стала на 15% ниже, чем месяцем ранее», — рассказал эксперт Южного ГУ Банка России Вячеслав Задорожный.

Кроме того, из-за сезонности продолжила сокращаться стоимость санаторно-оздоровительных услуг в здравницах Кубани. В итоге годовая инфляция в октябре в крае составила порядка 8%. По сравнению с сентябрем она почти не изменилась и осталась ниже, чем в целом по России.

Читайте также: эксперты объяснили, почему снова растут цены на яйца в Краснодарском крае.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях