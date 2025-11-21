Эксперты объяснили, почему снова растут цены на яйца в Краснодарском крае

Летом на прилавках региона яйца продавали в среднем по 88 рублей за десяток. К концу октября их стоимость снова пошла вверх — в среднем цена выросла до 96 рублей, сообщает Краснодарстат.

По словам экономиста Романа Иноземцева, традиционно зимой цены на яйца приближаются к наивысшему значению за год, а их минимальная стоимость приходится на весну.

«В этом году, судя по всему, цикл нарушился, и мы увидели минимальную цену на яйца летом, но к концу года они вновь стали расти в стоимости. И это норма», — отметил Иноземцев.

Специалист спрогнозировал дальнейший рост стоимости продукта. Однако ситуации конца 2023 года, когда цены на яйца резко взлетели вверх, по его словам, ждать не стоит.

Одной из основных причин подорожания стало снижение производства яиц в регионе. За январь-сентябрь в крае произвели чуть более 1 млн яиц, что на 140 тыс. меньше показателя прошлого года, сообщили в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.

«Подорожание яиц носит сезонный характер, такая динамика цен наблюдается ежегодно в связи со снижением производства в небольших хозяйствах», — отметили в ведомстве.

Производство яиц уменьшилось в сельхозпредприятиях на 18%, в КФХ осталось на прежнем уровне, а в хозяйствах населения снизилось на 2,2%.

По данным Росстата, самые дешевые яйца в Краснодарском крае можно приобрести в Туапсе — 89 рублей за десяток. Самые дорогие продают в Сочи — 104 рубля. В среднем по России десяток яиц стоит 92 рубля, пишет «КП»-Кубань».

