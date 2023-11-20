На Кубани в массовом ДТП из-за вышедшей на трассу коровы погибли два человека

ДТП, в котором погибли два человека и еще двое получили травмы произошло 20 ноября около 20:00 на 37 км трассы Лабинск — Мостовской — граница с Карачаево-Черкесией в районе хутора Центральный.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes двигался в направлении поселка Мостовского. Неожиданно на проезжую часть вышла корова. Водитель не успел уйти от столкновения. От удара корову отбросило на встречную полосу. Там корову сбил автомобиль скорой помощи. Mercedes по инерции продолжил движение и врезался в стоящую на обочине «Ладу» и опрокинулся.

В результате аварии 28-летние водитель и пассажир иномарки погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира Mercedes и пассажира «Лады» госпитализировали. В автомобиле скорой помощи никто не пострадал.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Также будет проведена проверка в отношении владельца коровы, который допустил самовыгул животного. Сейчас устанавливают его личность», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ СМВД России по Краснодарскому краю.

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