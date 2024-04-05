На Кубани в марте средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 5%

Аналитики изучили объявления о продаже автомобилей в Краснодарском крае и определили, как изменилась стоимость новых и подержанных машин в марте.

Так, за прошедший месяц средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 5% — до 2 млн рублей. При этом изменений в отношении новых моделей не наблюдалось, их средняя стоимость в крае достигает 3,7 млн рублей.

Среди новых автомобилей больше всего (на 12,3%) упала цена на «Москвич 6» — до 2,4 млн рублей. «Москвич 3» стал дешевле на 9,4% и теперь стоит в среднем 2,1 млн рублей. FAW Bestune подешевел на 6,3%, а Haval Jolion — на 5,2%, обе эти модели можно взять в среднем за 2,6 млн рублей.

В сегменте машин с пробегом наибольшее (на 18%) снижение средней цены отметили у Mercedes-Benz V-Класс — до 4,6 млн рублей. Более чем на 10% стал дешевле ЗАЗ Chance, его цена теперь в районе 296 тыс. рублей. Подешевели также Skoda Fabia и Toyota Corolla — до 763 тыс. и 2,1 млн рублей соответственно.

Среди новых авто наиболее (на 10%) подорожал Mercedes-Benz GLE, который теперь стоит 14,6 млн рублей. Среди подержанных Land Rover Range Rover набрал в стоимости 15% и продается в среднем за 6 млн рублей, сообщает сервис Авто.ру.

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