На Кубани в колледжах и техникумах проведут акции ко Дню среднего профобразования

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Этот праздник будут отмечать 2 октября. Тематические мероприятия пройдут во всех колледжах и техникумах края.

Студенты и преподаватели смогут принять участие во всероссийских акциях и состязаниях. Среди них – конкурс студенческих роликов о жизни в колледже «#тывхорошейкомпании». Конкурс-выставка о профессиональных династиях «История профессий в моей семье: Суперпрофессиональная семья».

Для молодежи пройдет арт-флешмоб, в рамках которого инсценируют сюжеты известных картин, где упоминаются рабочие профессии или процесс обучения.

Также состоится «Ночь на фабрике» — профориентационное мероприятие для студентов, школьников, родителей, работодателей.

В колледжах и техникумах проведут дни самоуправления, виртуальные выставки студенческих проектов и встречи с успешными выпускниками.

С 28 сентября по 3 октября в Екатеринбурге пройдет заключительный этап всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года». Кубаньт представит победитель регионального этапа конкурса Маргарита Быленко и преподаватель информатики Армавирского техникума технологии и сервиса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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