На Кубани в этом году площадь сева риса составит 92 тыс. га

Подготовку к посевной кампании обсудили на краевом совещании, которое провел вице-губернатор Андрей Коробка.

По словам Андрея Коробки, в этом году на Кубани площадь сева риса сохранят на уровне прошлого года — 92 тыс. га.

«В связи с восстановительными работами на Федоровском гидроузле аграрии смогут провести его в штатном режиме. Это позволит получить урожай в объеме 580-600 тыс. т и как результат сохранить стабильность на продовольственном рынке», — добавил вице-губернатор.

Андрей Коробка подчеркнул, что на российском рынке сейчас риса достаточно и предпосылок к дефициту нет.

Замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Тимофеев сообщил о том, что всех аграриев на 100% обеспечили семенами риса отечественной селекции.

«Минеральные удобрения есть практически в полном объеме. Необходимая техника тоже готова, в посевной кампании планируем задействовать порядка 945 агрегатов для предпосевной обработки почвы и 225 — для обеспечения сева», — сказал замминистра.

Кубань — ведущий регион, где выращивают рис для всей страны. В прошлом году собрали 582,5 тыс. т риса с учетом снижения площадей до 92 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария на Федоровском гидроузле снизила урожай риса в Краснодарском крае на 29%. По данным минсельхоза Кубани, в 2022 году валовый сбор риса в регионе составил 652 тыс. т. В 2021 году урожай риса составил 917 тыс. т.