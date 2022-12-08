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Авария на Федоровском гидроузле снизила урожай риса в Краснодарском крае на 29%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/avariya-na-fedorovskom-gidrouzle-snizila-urozhaj-risa-v-krasnodarskom-krae-na-29
Авария на Федоровском гидроузле снизила урожай риса в Краснодарском крае на 29%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным минсельхоза Кубани в текущем году валовый сбор риса в регионе составил 652 тыс. т, что на 28,9% меньше, чем в 2021 году.

По сообщению ведомства, в прошлом году урожай риса составил 917 тыс. т. Причиной уменьшения сбора в 2022 году стало сокращение площади посевов из-за аварии на Федоровском гидроузле.

Сообщается, что из запланированной площади сева риса в 119 тыс. га удалось засеять 92 тыс. га. В том числе 34 тыс. га засеяли в зоне гидроузла.

В минсельхозе также отметили, что из-за аварии под срывом сева оказались десятки гектаров рисовых чеков в Красноармейском, Калининском, Абинском и частично Крымском районах.

«Силами федеральных и краевых ведомств был решен вопрос оперативного строительства временной дамбы на Федоровском гидроузле, чтобы в оптимальные после сева риса сроки посевы были обеспечены водными ресурсами», — цитирует сообщение ведомства «РБК Краснодар».

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