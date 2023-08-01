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На Кубани в ДТП погибла 82-летняя женщина, пострадали еще 4 человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-v-dtp-pogibla-82-letnyaya-zhenshhina-i-postradali-eshhe-4-cheloveka
Фото t.me/gibdd123region

Авария со смертельным исходом произошла 1 августа в 8:20 на пересечении улиц Батарейная и Коммунаров в Славянске-на-Кубани.

По предварительным данным, 79-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Toyota, он проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chery.

В Toyota кроме водителя находилась 82-летняя пассажирка. В результате ДТП она погибла. Оба водителя, а также двое пассажиров Chery с травмами были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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