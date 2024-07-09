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На Кубани в ДТП на встречке погиб 73-летний водитель, двое пассажиров пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-v-dtp-na-vstrechke-pogib-73-letnij-voditel-dvoe-passazhirov-postradali
На Кубани в ДТП на встречке погиб 73-летний водитель, двое пассажиров пострадали
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 9 июля в 4:30 на 84-м километре федеральной трассы «Кавказ» в Кавказском районе.

По предварительным данным, 30-летний водитель ехал за рулем автомобиля Ford Focus со стороны Тихорецкого района в сторону Кропоткина. Во время обгона иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-21120, которым управлял 73-летний водитель.

В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте. Пострадали 65-летний пассажир отечественной легковушки и 23-летний пассажир Ford. Пострадавших госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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