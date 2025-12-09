На Кубани в 2025 году число закрывшихся заведений общепита сократилось на 20%

Общее количество работающих в регионе ресторанов, кафе и баров выросло до 12 тыс. 478 организаций.

С января по ноябрь этого года в Краснодарском крае прекратили работу 560 заведений. За 11 месяцев прошлого года в регионе закрылись 703 заведения — это на 20% больше показателей аналогичного периода этого года.

По данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус», в крае на 32% стали реже открывать предприятия общепита. За 11 месяцев зарегистрировали 412 новых заведений против 605 предприятий за аналогичный период 2024 года.

При этом наиболее заметный рост показали кафе. Количество таких заведений увеличилось до 1 тыс. 858 заведений — на 9% больше 2024 года. Прирост также коснулся баров. Питейных заведений на Кубани открыли на 16% больше.

Такую динамику специалисты связывают с переходом отрасли в более стабильную фазу, когда новых проектов становится меньше, но существующие организации закрываются реже, сообщают «Ведомости.Юг».

