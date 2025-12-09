Краснодар стал лидером в России по закрытию алкомаркетов

В краевом центре отметили самое значительное сокращение числа алкомаркетов в России. Более 500 алкомаркетов закрылись в Краснодаре с начала 2025 года.

По данным экспертов проекта Commers Estate, в январе 2025 года в краевом центре работали 1 тыс. 833 алкомаркета, а к декабрю их осталось 1 тыс. 284. По годовому сокращению точек — это самый высокий показатель среди городов-миллионников, а также один из крупнейших разрывов в пределах одного года.

«Сегмент потерял почти треть своей сети, что делает Краснодар ключевым индикатором изменений в отрасли,— говорится в сообщении Commers Estate. — Ни один другой миллионник не продемонстрировал столь глубокого сокращения сети алкомаркетов. Это отражает перестройку локального спроса и конкурентной структуры, а также изменение поведения крупных операторов, которые пересматривают свое присутствие в южных регионах».

Также высокие показатели в Красноярске, он на втором месте. Вместо 1 тыс. 627 алкомаркетов там осталось 1 тыс. 78 точек. В Нижнем Новгороде сеть уменьшилась с 1 тыс. 388 до 1 тыс. 22 точек, в Новосибирске — с 1 тыс. 500 до 1 тыс. 186, в Ростове-на-Дону — с 923 до 713.

В Москве не такая большая разница. В столице число алкомаркетов снизилось с 6 тыс. 640 до 6 тыс. 363 точек, в Санкт-Петербурге — с 3 тыс. 247 до 3 тыс. 71, пишет «Ъ-Кубань».

