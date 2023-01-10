На Кубани в 2022 году приступили к реставрации 61 объекта культурного наследия

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для сохранения памятников и исторических зданий в крае устанавливают границы их территорий и зон охраны.

За прошедший год на Кубани приступили к реставрации 61 объекта культурного наследия. По 38 объектам все запланированные работы завершили. Еще на 23 памятниках работы продолжатся в текущем году.

В Краснодаре отреставрировали фасады домов на улице Гоголя, 70, Чапаева, 85 (дом врача С. Г. Михалева), Красной, 86 (дом купца Купцова), Коммунаров, 18 (дом присяжного поверенного В. В. Сербина), Красноармейской, 97 (здание Кубанской общины сестер милосердия), Красной, 77 (здание Паровой фабрики химчистки и окрашивания одежды).

Кроме того, отремонтировали здание на улице Красной, 106 в селе Белая Глина. Оно известно тем, что с его балкона выступал председатель ВЦИК М. И. Калинин.

В настоящее время в краевой столице завершают реставрацию фасадов зданий на улице Пашковской, 60 и 62, дома инженера Б. Б. Шарданова на Красной, 13. Также продолжается реставрация фасадов Епархиального училища на Седина, 4 и Женского городского училища на Красной, 101. В Сочи идет реконструкция Санатория имени Кирова. Там в годы Великой Отечественной войны находились госпитали № 3206 и № 3183.

Помимо этого, в 2022 году специалисты провели комплексное обследование 251 памятника архитектуры и градостроительства. Каждому из собственников направили акты технического состояния со сроками проведения ремонта.

Всего под охраной государства на Кубани находятся более 19,4 тыс. памятников разных исторических эпох. Из них более 1,3 тыс. объектов — здания, возраст которых более 100 лет. Почти 1,5 тыс. объектов увековечивают память погибших при защите Отечества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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