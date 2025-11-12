На Кубани утвердили размер прожиточного минимума на 2026 год
Постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 11 ноября подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Документ опубликован на сайте администрации Краснодарского края.
Согласно постановлению, величина прожиточного минимума на 2026 год в расчете на душу населения составит 18 тыс. 181 рубль. Для трудоспособного населения — 19 тыс. 817 рублей, для пенсионеров — 15 тыс. 636 рублей и для детей — 17 тыс. 636 рублей.
Постановление вступит в силу 1 января и будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Читайте также: увеличить вдвое фиксированные выплаты к страховой пенсии предложили в Госдуме РФ. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить вдвое фиксированные выплаты к страховой пенсии с 8,9 тыс. до 17,8 тыс. рублей.