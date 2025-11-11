Увеличить вдвое фиксированные выплаты к страховой пенсии предложили в Госдуме РФ

С такой инициативой депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Парламентарий предложил увеличить вдвое фиксированные выплаты к страховой пенсии — с 8,9 тыс. до 17,8 тыс. рублей. Такая индексация, по его словам, способствует повышению благосостояния пенсионеров и укреплению доверия россиян к пенсионной системе.

Миронов напомнил, что изначально фиксированная выплата представляла собой базовую часть пенсии, которая гарантировала пенсионерам минимальный доход. Однако сейчас эта выплата составляет менее 60% от установленного в стране прожиточного минимума для пенсионеров, который сейчас равен 15 тыс. 250 рублям.

«Для миллионов пенсионеров, у кого нет дополнительных источников дохода, получение от государства таких денег означает существование на уровне черты бедности», — сказал депутат.

Несмотря на то, что фиксированная выплата к страховой пенсии ежегодно увеличивается по решению правительства, пенсионеры испытывают финансовые трудности, поскольку многие товары первой необходимости и услуги дорожают быстрее общей инфляции. В связи с этим Миронов предложил увеличить фиксированную выплату сразу до 17,8 тыс. рублей, сообщает 360.ru.

