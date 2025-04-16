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На Кубани установили 150 искусственных гнезд для водоплавающих птиц

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-ustanovili-150-iskusstvennyh-gnezd-dlya-vodoplavayushhih-ptits
На Кубани установили 150 искусственных гнезд для водоплавающих птиц
Фото t.me/gbu_kk_krasnodarkraioxota

Искусственные гнездовья установили сотрудники «Краснодаркрайохоты» на территории общедоступных охотничьих угодий в Приморско-Ахтарском и Калининском районах.

По словам специалистов, создание искусственных гнезд способствует росту численности водоплавающих птиц. Всего в рамках выполнения госзадания на текущий год установили 150 искусственных гнезд.

«Птицы обладают способностью самостоятельно вить гнезда. Однако они также охотно используют искусственные гнезда, созданные людьми», — пояснили в пресс-службе ГКУ «Краснодаркрайохота».

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