На Кубани установили 150 искусственных гнезд для водоплавающих птиц

Искусственные гнездовья установили сотрудники «Краснодаркрайохоты» на территории общедоступных охотничьих угодий в Приморско-Ахтарском и Калининском районах.

По словам специалистов, создание искусственных гнезд способствует росту численности водоплавающих птиц. Всего в рамках выполнения госзадания на текущий год установили 150 искусственных гнезд.

«Птицы обладают способностью самостоятельно вить гнезда. Однако они также охотно используют искусственные гнезда, созданные людьми», — пояснили в пресс-службе ГКУ «Краснодаркрайохота».

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