200 северокавказских фазанов выпустили в Темрюкском районе

Птиц вырастили сотрудники предприятия «Кубанский фазан». Каждый год в регионе выпускают в естественную среду обитания свыше 5 тыс. особей фазана.

Вице-губернатор Кубани Роман Лузинов отметил, что северокавказский фазан на значительной части территории обитания признан исчезающим. Так, вид занесли в Красные книги Кабардино-Балкарской, Чеченской и Карачаево-Черкесской республик.

«Поэтому работа по увеличению численности данной птицы имеет большое природоохранное значение», — сказал Лузинов.

Выпуски фазанов проводят с 2008 года. За это время в естественную среду обитания выпустили свыше 80 тыс. особей. Птицам подбирают места с достаточной кормовой базой. Осенью еще порядка 5 тыс. фазанов в регионе отправятся в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», выпуски фазанов в дикую природу стартовали в Краснодарском крае.

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