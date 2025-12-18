На Кубани усилят контроль над качеством питания в соцучреждениях

Власти подвели итоги проверок качества продуктов, поставляемых в больницы, школы и детские сады края. Об этом шла речь на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством вице-губернатора региона Александра Руппеля.

Участники совещания отметили, что общий объем фальсификата в соцучреждениях снизился. Однако сохраняется проблема систематических нарушений со стороны отдельных поставщиков, которые сознательно заменяют ингредиенты на дешевые аналоги.

Замглавы Кубани подчеркнул, что такие недобросовестные компании необходимо вносить в соответствующий реестр через ФАС.

«Одни и те же компании систематически поставляют некачественную продукцию. Таких участников рынка необходимо включать в реестр недобросовестных поставщиков через Федеральную антимонопольную службу, пока последствия не приобрели угрожающий характер, в том числе для здоровья детей», — заявил Руппель.

Как сообщил глава департамента потребсферы края Роман Куринный, в 2025 году регион участвовал в эксперименте Минпромторга РФ, направленном на борьбу с поставками некачественных продуктов. За 8 месяцев в почти 1,4 тыс. учреждений проверили 66 тыс. т продукции. Фальсификат выявили в 6% случаев, а нарушения обязательных требований — в 0,02%.

«Эти показатели демонстрируют эффективность системы маркировки молочной продукции, которая позволяет оперативно выявлять недобросовестных поставщиков и предотвращать попадание некачественных товаров в учреждения», — заявил Куринный.

Участники заседания решили, что, несмотря на положительную динамику, ключевой задачей остается полное исключение нарушений. Для этого персонал соцучреждений обучат правилам приема товаров и выявления фальсификата. Также запланирована встреча с представителями ФАС для отработки механизма внесения недобросовестных поставщиков в соответствующий реестр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: отмена бесплатного питания для детей участников СВО в школах Краснодара — фейк.

Подпишись, здесь всегда интересно.