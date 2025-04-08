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На Кубани упаковщица получит 400 тыс. рублей за травму от упавших ДСП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-upakovshhitsa-poluchit-400-tys-rublej-za-travmu-ot-upavshih-dsp
На Кубани упаковщица получит 400 тыс. рублей за травму от упавших ДСП
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Белореченская межрайонная прокуратура взыскала через суд компенсацию морального вреда для упаковщицы ООО «Лабиринт», пострадавшей в результате несчастного случая на производстве.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства надзорный орган установил, что причиной инцидента стала неудовлетворительная организация производства работ. Неправильно складированные древесно-стружечные плиты упали на сотрудницу, что привело к травмам.

На основании выявленных нарушений прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда.

Суд полностью удовлетворил требования, обязав компанию выплатить пострадавшей 400 тыс. рублей. Исполнение судебного решения контролируется надзорным ведомством, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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