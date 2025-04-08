На Кубани упаковщица получит 400 тыс. рублей за травму от упавших ДСП

Белореченская межрайонная прокуратура взыскала через суд компенсацию морального вреда для упаковщицы ООО «Лабиринт», пострадавшей в результате несчастного случая на производстве.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства надзорный орган установил, что причиной инцидента стала неудовлетворительная организация производства работ. Неправильно складированные древесно-стружечные плиты упали на сотрудницу, что привело к травмам.

На основании выявленных нарушений прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда.

Суд полностью удовлетворил требования, обязав компанию выплатить пострадавшей 400 тыс. рублей. Исполнение судебного решения контролируется надзорным ведомством, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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