На Кубани сотрудник предприятия отсудил 30 тыс. за оторванный палец

Прокуратура Новопокровского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Во время проверки установили, что руководство муниципального учреждения в сфере благоустройства нарушило требования в сфере охраны труда. В результате во время разгрузки материалов уборщику оторвало концевую фалангу пальца на руке.

Прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать моральный вред пострадавшему сотруднику в размере 30 тыс. рублей. Суд иск удовлетворил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: мужчина получил множественные переломы на производстве на Кубани. Прокуратура в ходе проверки установила, что происшествия произошло в августе 2024 года на территории завода, занимающегося изготовлением металлоконструкций. Руководитель цеха нарушил требования трудового законодательства и допустил своего сотрудника к выполнению работ. В результате подчиненный получил тяжкий вред здоровью — у него множественные переломы правой большеберцовой кости со смещением отломков.