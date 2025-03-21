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На Кубани сотрудник предприятия отсудил 30 тыс. за оторванный палец

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-sotrudnik-predpriyatiya-otsudil-30-tys-za-otorvannyj-palets
На Кубани сотрудник предприятия отсудил 30 тыс. за оторванный палец
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Новопокровского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Во время проверки установили, что руководство муниципального учреждения в сфере благоустройства нарушило требования в сфере охраны труда. В результате во время разгрузки материалов уборщику оторвало концевую фалангу пальца на руке.

Прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать моральный вред пострадавшему сотруднику в размере 30 тыс. рублей. Суд иск удовлетворил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: мужчина получил множественные переломы на производстве на Кубани. Прокуратура в ходе проверки установила, что происшествия произошло в августе 2024 года на территории завода, занимающегося изготовлением металлоконструкций. Руководитель цеха нарушил требования трудового законодательства и допустил своего сотрудника к выполнению работ. В результате подчиненный получил тяжкий вред здоровью — у него множественные переломы правой большеберцовой кости со смещением отломков.

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