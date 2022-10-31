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На Кубани учителя поддержали краевую акцию «Своих не бросаем»

Общество
31.10.2022 11:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-uchitelya-podderzhali-kraevuyu-aktsiyu-svoih-ne-brosaem
Видео канала «Кубань 24»

Общий счет для сбора средств в поддержку участников специальной военной операции открыли 10 дней назад. На первые пожертвования уже успели закупить и доставить мобилизованным крупную партию теплой обуви.

Инициаторами патриотической акции выступили краевая администрация и Кубанское казачье войско.

«Конечно, мы все приветствуем открытие специального счета, потому что всех интересует адресность помощи нашим мобилизованным, ведь это коснулось очень многих семей, в том числе нашей системы министерства образования. Поэтому мы приняли решение перечислить наш однодневный заработок в поддержку военных», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Педагоги не в первый раз поддержали участников спецоперации на Украине. Их ученики уже написали более 6 тыс. писем с теплыми словами в адрес защитников Родины, а волонтерские бригады совместно с фондом «Мы вместе» собрали и передали на фронт свыше 800 т гуманитарной помощи.

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