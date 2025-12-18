На Кубани три предприятия приступили к роботизации производства по нацпроекту

В Краснодаре на базе технопарка Hi-Tech «Сервис-ЮГ-ККМ» прошла деловая встреча участников нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Заместитель генерального директора Федерального центра компетенций по операционной эффективности Алексей Байшев продемонстрировал местным предпринимателям план внедрения готовых автоматизированных решений для производства за два месяца, что должно усилить их конкурентные позиции на рынке.

Министр экономики региона Алексей Юртаев подчеркнул стратегическое значение роботизации для кубанской экономики.

«Этот подход открывает новые возможности для повышения эффективности и устойчивого роста. Сегодня три наших предприятия уже получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций, а регион готов масштабировать этот опыт — от этапа диагностики до внедрения готовых решений», — заявил Юртаев.

По словам министра, современные технологические решения станут стратегическим ресурсом, помогающим бизнесу справиться с нехваткой специалистов и создать дополнительные преимущества на рынке.

Роботизация производственных линий также способствует сокращению затрат на изготовление товаров, гарантирует высочайшую точность операций, что практически исключает брак при производстве.

Данное направление особенно важно для Краснодарского края, где принципы бережливого производства уже применяют 394 организации из различных отраслей — промышленности, агропрома, торговли, логистики, здравоохранения, спортивной и туристической сфер.

Федеральный центр компетенций планирует до конца 2030 года провести анализ и разработать решения по роботизации для 1,5 тыс. российских предприятий. На данный момент поступило 254 заявки на вхождение в нацпроект «Средства производства и автоматизации» под эгидой Минпромторга России. Три кубанские компании уже получают поддержку ФЦК, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

