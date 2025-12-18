Фонд содействия инновациям выдал гранты на 80,5 млн рублей 11 проектам Кубани

Компании стали победителями федеральных конкурсов по направлениям «Старт-ИИ», «Развитие-ИИ», «Старт-Пром» и «Старт». Поддержку в подготовке заявок участникам оказал региональный Фонд развития инноваций в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что регион усиливает позиции в сфере инновационного развития.

«Флагманом в этом направлении выступает проект «Воронка инновационных стартапов», который уже четыре года проводит краевой Фонд развития инноваций. За это время организованы 23 акселератора, в которых приняли участие более 800 проектов. Суммарная выручка участников акселерационных программ превысила 265 млн рублей», — сказал Руппель.

С начала проекта в регионе организовали свыше 30 хакатонов для более 500 команд. Общий объем инвестиций в разработанные решения составил 450 млн рублей. Также провели свыше 270 обучающих мероприятий, в том числе восемь конференций и три форума.

Фонд развития инноваций оказывает бесплатные консультации по подготовке и подаче заявок на федеральные конкурсы, сопровождает компании на всех этапах привлечения финансирования и коммерциализации разработок. В текущем году Фонд сопровождал семь проектов из 11 победивших на федеральном уровне.

В их числе разработка комплекса энтомофагов (хищных клещей и клопов) для экологически безопасной защиты растений в условиях закрытого грунта. А также программно-аппаратный комплекс на основе ИИ для сбора, хранения и анализа медицинских данных, платформа интеллектуальной педагогической диагностики, которая автоматически оценивает знания и когнитивные навыки учащихся.

В числе разработок также ERP-система нового поколения. Она применяет технологии больших данных и ИИ для оптимизации процессов патентования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

