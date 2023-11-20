На Кубани третий день ищут женщину, пропавшую при странных обстоятельствах

Три дня назад жительница хутора Большие Челбасы Людмила Лефлер ушла с работы и по неизвестным причинам перестала выходить на связь с родными и знакомыми.

К поиску пропавшей женщины подключились сотрудники полиции. Ее приметы: возраст 41 год, рыжие волосы, зеленые глаза.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Людмилы Лефлер, просят сообщить об этом в полицию, сообщает пресс-служба ОМВД по Каневскому району.

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