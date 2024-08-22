На Кубани свыше 1,2 млн гектаров земли обрабатывают более 13 тыс. фермеров

Об этом на юбилейном ХХXV съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых сельхозпроизводителей региона рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во встрече так же приняли участие депутат Госдумы РФ, президент Всероссийской Ассоциации Владимир Плотников, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, председатель краевого АККОР Александр Шипулин и зампредседателя ЗСК, ректор КубГАУ Александр Трубилин.

Во время выступления глава региона отметил, что сейчас фермерское хозяйство Кубани является крупнейшим в стране.

«У нас более 13 тыс. фермерских хозяйств, которые обрабатывают более 1,2 млн га земли — это треть от всей посевной площади. На долю КФХ приходится около 30% от общекраевого урожая зерна, 25% — урожая овощей. Еще 2 года назад мы говорили, что у фермеров-растениеводов урожайность на 8-10% ниже, чем у крупных хозяйств. Благодаря сотрудничеству с нашими учеными вам удалось сократить отставание до 5-6%», — сказал Кондратьев.

В 2024 году на развитие краевых АПК направили 11 млрд рублей, а объем предоставляемых фермерам средств увеличили до 1,7 млрд. Кроме того, аграриям доступны гранты по программе «Агростартап», федеральные гранты на развитие семейных ферм и краевая программа «Малый сад».

«Перед нами стоит много задач. Главная — сохранить высокие показатели урожайности, надои, обеспечить доходность и рентабельность производства. Кубань — пример для других регионов страны. Сильные аграрии — опора для страны», – отметил президент АККОР России Владимир Плотников.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что съезды АККОР — это эффективная площадка, которая помогает быстро найти диалог с фермерами и решить их проблемы, позволят реализовать их идеи и предложения.

На съезде подняли вопросы развития животноводства в регионе, внесли предложения о новых мерах господдержки, цены на продукцию, обозначили задачи АККОР Краснодарского края на 2025 год. В конце встречи прошло награждение лучших аграриев края: отличившимся вручили благодарности губернатора и председателя ЗСК, медали от АККОР РФ и присвоили почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

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