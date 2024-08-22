Для сохранения поголовья КРС дополнительно выделят 350 млн рублей на Кубани
Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на ХХXV съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края.
На съезде обсуждали развитие животноводства и меры господержки. И фермеры попросили главу Кубани увеличить субсидии на производство молока.
«Фермеры смогут развиваться, будучи уверенными в том, что выгодно продадут свою продукцию. Необходимы субсидии за реализованное молоко. Особенно это важно для небольших хозяйств, — отметил Вениамин Кондратьев. — Поддержка поможет сохранить поголовье. На 2025 год дополнительно выделим 350 миллионов рублей на эти цели».
Сейчас производители молока получают 1 рубль за литр реализованного молока, фермеры — 4 рубля. На эту меру господдержки на Кубани было выделено более 1 млрд рублей.
Также предоставляются гранты на развитие семейных животноводческих ферм. Помимо этого краевой Фонд развития промышленности выдает льготные займы до 50 млн рублей по ставкам от 1% до 3% годовых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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