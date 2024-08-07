На Кубани семь семейных ферм получат более 100 млн рублей на развитие

Эти средства в качестве грантов предоставят фермерам из Абинского, Кореновского, Курганинского, Темрюкского и Лабинского районов.

На такую материальную помощь могут рассчитывать фермеры, зарегистрированные на сельских территориях более 1 года. Поддержку предоставляют на условиях софинасирования: 60% затрат на реализацию проекта покрывает государство, оставшиеся 40% оплачивает сельхозпроизводитель.

Как отметил замглавы Кубани Андрей Коробка, гранты стали одной из самых востребованных мер господдержки для сельхозпроизводителей региона.

«В Краснодарском крае их предоставляют по федеральным и краевым программам на развитие всех направлений сельского хозяйства. Благодаря грантам в регионе появились сотни крепких предприятий», — сказал вице-губернатор.

Максимальный размер такой субсидии — 30 млн рублей. Средства можно направить на покупку участков сельхозназначения, необходимого оборудования и его монтаж, а также на проведение инженерных коммуникаций.

Кроме того, на Кубани фермеры-садоводы могут подать заявку на гранты по региональной программе «Малый сад». Также начинающим аграриям предоставляют поддержку по программе «Агростартап», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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