На Кубани суд вынес приговор в отношении супругов, которые напали на фельдшера скорой помощи

Инцидент произошел 23 февраля 2021 года в Краснодаре. Женщина ударила фельдшера, а ее супруг разбил телефон сотрудника скорой помощи.

По данным следствия, 42-летняя женщина в тот момент, когда ее 3-летнего ребенка забирали в машину скорой помощи, ударила по лицу фельдшера из-за замечания об отсутствии медицинской маски. Муж женщины увидел, что врач пытается звонить в полицию, выхватил у него телефон и разбил его об асфальт, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении чужого имущества. В суде обвиняемые себя виновными не признали. Суд назначил женщине 1,5 года ограничения свободы, а ее супругу — полгода исправительных работ с удержанием в доход государства 10%. Приговоры не вступили в законную силу.

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