На Кубани суд восстановил права на жилье семьи спасателя, погибшего на СВО

Краснодарский краевой суд 19 марта отменил решение Первомайского районного суда Краснодара и восстановил жилищные права семьи спасателя, который погиб в зоне специальной военной операции.

Мужчина работал в «Кубань-СПАС» с 2007 года. Вместе с супругой и двумя маленькими детьми он жил в квартире матери площадью 49,8 кв. м. В 2018 году семья попала на очередь в список нуждающихся в жилье.

Глава семейства был призван на военную службу. В июне прошлого года он погиб, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации. В сентябре его семью исключили из списка, поскольку их не признали малоимущими.

В прокуратуре провели проверку по данному факту. Правоохранители обратились в Первомайский районный суд с требованием включить семью погибшего спасателя обратно в список и выделить им деньги на приобретение жилья в собственность. Первоначально суд отклонил этот иск.

В результате прокурор подал апелляцию на это решение. Краевой суд вынес новый вердикт, удовлетворив все указанные ранее требования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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