На Кубани суд признал рекламу сети доставки суши оскорбительной и непристойной

Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным решение Краснодарского УФАС о привлечении франчайзи сети доставки блюд японской кухни «ЁбидоЁби» к ответственности за использование «оскорбительных образов и бранных слов» в рекламе сетов и роллов.

По материалам дела, в прошлом году бизнесмен из Краснодара, который пользовался товарным знаком и маркетинговыми наработками «ЁбидоЁби», получил предупреждение от ведомства, поскольку реклама его заведения была признана ненадлежащей. В Краснодарском УФАС отметили, что в ней были очевидны ассоциации с матерными словами и действиями сексуального характера.

«Большинством граждан данные обозначения могут быть восприняты с учетом общего провокационного контекста. Кроме того, потребителями данной рекламы могут быть и дети», — сообщили в ведомстве.

В суде предприниматель настаивал, что рекламодателем спорной рекламы является ООО «ЁбидоЁби» из Красноярска, а не он. Суд посчитал этот довод неубедительным, поскольку не было представлено необходимых доказательств.

Бизнесмен подал жалобу на решение кубанского суда в 15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону, пишет «Коммерсантъ Кубань – Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд обязал сеть доставки суши «ЁбидоЁби» сменить название.