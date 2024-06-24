На Кубани суд обязал администрацию поселения отреставрировать памятник Ленину

Разработать научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника Владимиру Ленину администрацию Новоленинского сельского поселения Тимашевского района обязал арбитражный суд Краснодарского края.

Истцом по делу выступает управление госохраны объектов культурного наследия администрации края. Согласно акту историко-культурной экспертизы, бетонный памятник Владимиру Ленину в полный рост установлен на улице Красной в хуторе Ленинском.

Памятник установили на средства сельчан перед зданием Дома культуры в 1966 году. Скульптура является объектом культурного наследия регионального значения и зарегистрирован в едином госреестре объектов культурного наследия народов РФ в 2017 году.

В течение полугода с момента вступления решения суда в законную силу сотрудники администрации обязаны организовать научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению памятника, пишет «Ъ-Кубань».

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