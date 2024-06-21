Кузнец из Туапсе прославился после открытия мемориала «Смерч журавлей»

Туапсинский кузнец прославился после открытия мемориала «Смерч Журавлей». Семьи погибших участников СВО просят увековечить память бойцов.

«Главная цель ― это сохранить память о погибших воинах, чтоб люди помнили и знали, не забывали», ― поделился автор памятника Денис Мильченко.

Мемориал ежедневно посещают жители и гости города.

«У меня мороз по коже. Пробивает на слезы «Смерч журавлей». Люди гуляют, все с благодарностью это воспринимают. Это очень трогательно», ― рассказала жительница Москвы Ирина Цисарская.

Рядом с постаментом планируют разместить QR-код для желающих помочь.

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