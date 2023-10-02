На Кубани суд лишил родительских прав мать, ребенок которой сам колол инсулин

Жительницу Отрадненского района признали виновной в неисполнении родительских обязанностей по воспитанию четырех детей.

Установили, что 42-летняя мать на протяжении более 2 лет не заботилась о своих четырех детях в возрасте от 9 до 14 лет и не воспитывала их. Также она вела аморальный образ жизни, систематически злоупотребляла спиртными напитками. Женщина била своих детей, не заботилась об их питании, одежде, не водила их к врачам. У одного из детей сахарный диабет 1 типа — мать за лекарствами ребенка не следила. Когда мальчику становилось хуже, он сам колол инсулин, чтобы привести уровень сахара в норму.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд с обвинительным приговором. Женщину признали виновной — ее лишили родительских прав на детей и назначили 300 часов обязательных работ.

Несовершеннолетних поместили в специализированный реабилитационный центр, а после суда определили в приемную семью, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чтобы привести уровень сахара в крови в норму, мальчик при отсутствии специальных уколов с инсулином пил воду с сахаром.