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На Кубани стартовала акция «Спасибо учителю»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-startovala-aktsiya-spasibo-uchitelyu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
На Кубани стартовала акция «Спасибо учителю»
Фото спасибоучителю.рф

Старт акции благодарности педагогам и наставникам дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В прямом эфире Сергей Кравцов позвонил своему классному руководителю Людмиле Николаевне Мешковой и поблагодарил ее за труд.

В Год педагога и наставника каждый может выразить благодарность учителям и разместить пост в соцсетях с хештегами #СпасибоУчителю #ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023.

На сайте спасибоучителю.рф можно отправить поздравительную открытку с пожеланиями, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в Telegram.

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