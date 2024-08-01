На Кубани стартовал прием заявок на краевой вокальный конкурс «ИМЯ»

Прием заявок стартовал 1 августа, конкурс пройдет уже в третий раз. Принять участие может любой житель Краснодарского края в возрасте от 15 до 35 лет.

Основное условие конкурса — в трудовой книжке не должно быть записи «Артист-вокалист» государственных театрально-концертных организаций.

Подать заявку можно на сайте конкурса до 30 сентября. Цель проекта — найти новые дарования и помочь им реализоваться.

«Мы все-таки хотели бы увидеть новые молодые самородки из наших муниципалитетов, из самодеятельных коллективов, которые еще делают свои первые шаги в эстрадном вокале. Чтобы дать им возможность учиться работать дальше в профессиональных коллективах. Это, наверное, главная задача. И представлять Краснодарский край на площадках нашей страны», — говорит заместитель директора агентства культуры и искусства министерства культуры Краснодарского края Надежда Машкина.

Трудоустройство и развитие творческих способностей — не единственные причины для участия. Общий призовой фонд конкурса — 5 млн рублей.

Победитель проекта получит 1 млн рублей. Остальную часть распределят между всеми финалистами в зависимости от их места. Это новшество сезона.

Раньше денежный приз получали только четверо лучших. В прошлом году им суммарно вручили 2 млн рублей.

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