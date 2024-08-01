Студия при Музыкальном театре в Краснодаре готовится к набору воспитанников

Принять участие в прослушиваниях могут дети от 5,5 до 12 лет, рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Даты предварительного прослушивания в детскую студию анонсируют на следующей неделе в соцсетях.

«Воспитанники студии уже более четверти века познают основы актерского мастерства, сценического движения, хореографии и вокала, знакомятся с оперной классикой и произведениями современных композиторов. С юными артистами работают опытные педагоги, режиссеры-постановщики и ведущие солисты театра», — написала Анна Минькова в Telegram.

Замглавы региона добавила, что дети принимают участие во многих постановках театра, а также значимых краевых мероприятиях и благотворительных акциях.

«В феврале коллектив студии в составе Музыкального театра выступил на сцене Большого театра в опере «Борис Годунов», — отметила Минькова.

Сейчас детскую студию посещают 54 ребенка в возрасте от 5,5 до 15 лет. В ближайшие дни они вернутся из ежегодной поездки в Детский культурно-оздоровительный центр «Премьера» и с новыми силами приступят к репетициям.

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