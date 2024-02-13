На Кубани стартовал прием заявок на конкурс проектов местных инициатив

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в этом году на программу инициативного бюджетирования направили рекордную сумму — 1 млрд рублей.

По данным департамента внутренней политики администрации края, проект «Инициативное бюджетирование» реализуют в регионе уже пятый год. Вместе с краевыми программами и нацпроектом «Жилье и городская среда» проект позволяет приводить в порядок общественные территории: парки, скверы, детские и спортивные площадки. Жители сами предлагают проекты, а затем муниципалитет получает финансирование на реализацию.

Кубань входит в тройку регионов-лидеров, где «Инициативное бюджетирование» развивают наиболее активно. В прошлом году на программу выделили 500 млн рублей. Муниципалитеты подали около 600 заявок. Из них выбрали 138 проектов, которые уже реализованы. Например, по программе благоустроили общественную территорию в поселке Кубань Гулькевичского района, сквер в Нижегородском сельском поселении Апшеронского районе, привели в порядок обелиск воинам в станице Пшехской и построили спортплощадку в Кореновске.

Прием заявок на конкурс проектов местных инициатив уже стартовал. Заявки принимают до 7 марта включительно. Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (861) 211-52-18, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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